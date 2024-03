Scuola chiusa per il Ramadan, Valditara: "Non possono stabilire nuove festività"

Prosegue la polemica relativa alla decisione della scuola di Pioltello di chiudere in occasione della festività islamica del Ramadan. "Ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto", ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara rispondendo ad alcune domande a margine della presentazione della Smart Factory Lab di Cima al Milano Innovation District. "Il mio obiettivo è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia. Le scuole possono derogare per esigenze comprovate legate al piano dell'offerta formativa", ha sottolineato il ministro.

La risposta arriva dopo che l'istituto statale Iqbal Masih aveva fatto sapere che il 10 aprile, giorno in cui il Ramadan termina, resterà chiuso. "Le vacanze legate a festività e celebrazioni non possono essere definite dalle scuole che devono fare valutazioni esclusivamente di natura didattica". Nel caso della scuola di Pioltello "se le decisioni sono state di natura didattica nulla questio. Se invece sono state del tipo 'dobbiamo includere tutti, perciò bisogna fare una festività nuova' allora ritengo che con la legge questo abbia poco a che fare".

Valditara ha fatto comunque sapere di non aver letto ancora il provvedimento e che "l'ufficio scolastico regionale sta verificando se la delibera è stata motivata" per valutare se la deroga corrisponda a esigenze di natura didattica.