La scuola di formazione politica del Pd intitolata a David Sassoli

La segreteria regionale del Pd, su proposta del responsabile del dipartimento Formazione Lorenzo Gaiani, ha deciso di intitolare la Scuola di formazione politica lombarda a David Sassoli, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Il terzo anno della scuola, rivolta ai quadri territoriali - particolarmente quelli giovanili - su cui il partito vuole puntare per il suo rinnovamento e radicamento a livello territoriale, prenderà il via sabato 22 gennaio.

Nella prima lezione si parlerà di 'Libertà, equità e giustizia sociale: un progetto politico nel ricordo di Salvatore Veca', con Michele Salvati, economista, già deputato, e Livia Turco, ex ministra della Repubblica. "L'omaggio postumo a David è un modo per ricordare una figura esemplare di militante politico e di autentico patriota italiano ed europeo, la cui scomparsa ha toccato il cuore e la coscienza del Paese", dichiara il segretario regionale Vinicio Peluffo, confidando come ciò possa essere "di buon auspicio per la crescita di quadri di Partito intelligenti e capaci, che possano farsi carico delle sfide dell'avvenire".

Come spiega Peluffo, "da sempre nel Pd lombardo siamo convinti che la ricerca, lo studio e l'approfondimento delle maggiori problematiche politiche e sociali siano un fattore indispensabile per la crescita di una classe dirigente degna di questo nome", a maggior ragione in un momento storico così importante, anche al livello territoriale. Infatti, "con l'approssimarsi della scadenza delle elezioni regionali del 2023", secondo Peluffo il Pd "deve attrezzarsi per essere il perno di una larga alleanza".

Una coalizione necessaria "per sostituire una destra che, nel suo trentennale governo della nostra Regione, non ha minimamente corrisposto alle attese dei cittadini ed è - sottolinea il segretario dem regionale- in preda ad un processo involutivo di cui si colgono sempre più i segni". Tutte le lezioni della scuola di formazione si terranno nelle sale del Circolo Acli "G. Bianchi" di Via Conte Rosso 5 a Milano. Le informazioni e il programma sono disponibili sul sito del PD Lombardia.