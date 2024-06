A Milano solo una scuola su quattro ha la certificazione antincendio

Tre scuole comunali milanesi su quattro non hanno la certificazione antincendio. Il dato, di per sé preoccupante, arriva da un'interrogazione rivolta da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale, a cui ha risposto la vice sindaca e assessora all'educazione Anna Scavuzzo. Sono 67 gli istituti milanesi, su 265, a possedere quella certificazione.

Riconoscendo l'esistenza del tema e la sua importanza, Scavuzzo sottolinea comunque che tutte le scuole hanno uscite di emergenza e in tutti i plessi si effettuano verifiche sui sistemi d'allarme, le vie di fuga, gli estintori, le luci di sicurezza e i maniglioni antipanico (questi ultimi controllati 2 volte all'anno). Inoltre vengono costantemente effettuate le prove di evacuazione: 3 all'anno nei nidi, 4 all'anno nelle scuole d'infanzia a cura del Comune, oltre a quelle effettuate negli altri istituti a cura dei rispettivi dirigenti.

Secondo la vice sindaca, le scuole di Milano 'pagherebbero' ritardi accumulati negli anni, anche per risoluzioni di contratto con aziende specializzate per gravi inadempienze. Scavuzzo assicura comunque che, proprio in questo periodo, sta 'compiendo' un giro di consultazione con i nove Municipi decentrati e, al termine, potrà riferire in commissione i risultati delle interlocuzioni.

"Numeri impietosi", commenta Truppo: "Se si pensa che la vita dei nostri bambini è gestita con mancanze certificative di questo tipo, non c'è da stare tranquilli. Soprattutto in seguito alla tragedia della Rsa di via dei Cinquecento, mi sarei aspettato altri numeri. Dobbiamo lavorare subito tutti insieme per sanare questo scenario".