Lombardia autonoma, Scurati (Lega): "E' nell'agenda del governo"

In merito alle dichiarazioni del ministro Mariastella Gelmini, con delega agli Affari regionali, sull'autonomia lombarda, è intervenuto il consigliere regionale e membro della Commissione speciale autonomia lombarda, Silvia Scurati in una nota delle scorse ore.

"Il Ministro Gelmini era già intervenuto a giugno alla Commissione Autonomie del Pirellone - sottolinea Silvia Scurati - evidenziando la necessità di proseguire con l'iter dell’autonomia, grazie anche alla spinta propulsiva di Lombardia e Veneto, avviata attraverso il referendum. Bene dunque che anche durante il suo intervento al Meeting di Rimini il Ministro abbia ribadito questa volontà, riaprendo a tutti gli effetti il dossier dell'autonomia differenziata e del federalismo fiscale e mettendo il tema nell'agenda di Governo".

"Come avevamo già sottolineato in commissione - spiega Scurati - è necessario fare presto per dare risposte ai milioni di cittadini che avevano già espresso il proprio pensiero attraverso il voto. Serve dunque un'accelerazione dopo che con Conte e Boccia il processo di autonomia aveva subito uno stop".