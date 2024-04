La consigliera legge il monologo di Scurati. Azione: "Lo porteremo in tutti i municipi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La consigliera comunale di Azione e capogruppo dei Riformisti in Comune, Giulia Pastorella, ha aperto il consiglio comunale del 22 aprile leggendo il monologo di Antonio Scurati sulla festa della Liberazione. Lo scritto, che sarebbe dovuto andare in onda su Raitre, verrà proposto dal partito di Carlo Calenda in tutte le sedi comunali, hanno fatto sapere. In aula gli applausi sono arrivati da tutti.

"Questa settimana in nostri eletti milanesi leggeranno in ogni sede istituzionale del Comune di Milano il monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati, per protestare contro l'uso propagandistico della Rai fatto dal governo - scrive la consigliera su Instagram, insieme al segretario di Azione Milano Francesco Ascioti -. Oggi abbiamo iniziato con l'intervento di Giulia Pastorella, continueremo in tutti i municipi in cui siamo presenti".

Lo stesso Ascioti ha detto: "Scurati è un cittadino milanese e Milano è città medaglia d'oro alla Resistenza. Difendiamo i valori fondativi della Repubblica".

A Monza l'accoglienza è stata diversa. Durante la seduta del consiglio comunale il consigliere Tullio Parrella (Azione) ha letto il monologo. La minoranza, a esclusione del capogruppo di Civicamente Paolo Piffer, ha abbandonato l'aula.