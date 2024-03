"Trans con sangue infetto", Piscina non fa marcia indietro: "Mistificazioni"

Scuse a metà da parte di Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega, finito nella bufera per avere citato, lunedì 4 marzo, "transessuali che sputano sangue infetto addosso alle forze dell'ordine", scatenando la reazione inviperita di Michele Albiani, consigliere del Pd.

In aula, lunedì 11 marzo, Piscina ha ricostruito l'episodio: "Mi scuso - ha detto - se qualcuno della comunità transgender si è sentito offeso dalle mistificazioni delle mie parole". E ha proseguito ribadendo di avere semplicemente riportato un episodio da lui realmente visto nei giardini di via Mosso, in zona via Padova. Infine ha ricordato di avere ricevuto minacce di morte dopo che le frasi in consiglio comunale sono diventate di dominio pubblico, citando anche la lettera del gruppo del Pd, che prendeva le distanze anche "dal linguaggio d'odio" di cui era stato vittima lo stesso esponente leghista.

Caso rientrato? Per niente. "Si è scusato delle mistificazioni successive", il commento a margine del consgilere del Pd Michele Albiani, che aveva contestato Piscina nell'immediatezza: "A questo punto continueremo con la richiesta di dimissioni e personalmente spero che le denunce partite con l'avvocata Cathy La Torre vadano a buon fine".