Vetro e insetti nelle mense a scuola, genitori infuriati con Milano Ristorazione

Ha senso continuare con i pasti forniti da Milano Ristorazione dopo quello che è successo nelle ultime settimane nelle mense scolastiche cittadine? Se lo chiedono sempre più genitori, sia per il rischio concreto riguardo alla salute dei loro figli, sia per la mancanza (a loro dire) di informazioni chiare e soprattutto tempestive riguardo ai pezzi di vetro o plastica nei panini (rinvenimenti del 28 febbraio e del 5 marzo) e l'insetto nel piatto unico (rinvenimento del 6 marzo).

Sarebbe pronta, secondo le informazioni raccolte da MilanoToday, una petizione per chiedere, appunto, che Milano Ristorazione non fornisca più i pasti alle scuole milanesi. Magari con l'obiettivo di stimolare, almeno, un deciso cambio di rotta. Alcuni genitori hanno proposto anche lo sciopero della retta: un segnale forte, quello di non pagare in blocco per un mese. Ma poco praticabile: per marzo, gli addebiti su conto corrente sono già partiti. E i commissari mensa non potrebbero non pagare, perché perderebbero il diritto alle ispezioni a sorpresa.

"Una delle cose che ci chiediamo è perché Milano Ristorazione non faccia un comunicato ufficiale, ma si sia limitata a far uscire una comunicazione sulla sostituzione dei panini con i grissini e il pane bianco da altri fornitori", accusa una mamma, che è anche commissaria mensa nella scuola di sua figlia, sentita da MilanoTodady.

"Ci chiediamo, poi, se la nostra funzione di commissari serve. Le nostre segnalazioni vengono prese in considerazione? Per esempio, noi segnaliamo in continuazione che quasi nessun bambino mangia l'insalata condita con aceto di mele, perché ai bambini l'aceto non piace. Si tratta anche di un notevole spreco, perché viene buttata via in grandi quantità. Perché, nonostante le nostre segnalazioni, non viene cambiato il condimento?".

Le scuse di Sala

Dell'argomento ha parlato il sindaco Beppe Sala, sabato, scusandosi con le famiglie e i cittadini: "Non è accettabile, per una città come la nostra, una situazione del genere", ha detto il sindaco: "Ci sta lavorando la vice sindaca Anna Scavuzzo (che ha la delega all'educazione, n.d.r.), a cui ho chiesto di capire bene come migliorare la situazione. In primis mi scuso e poi é chiaro che dobbiamo migliorare, per quelli che possono essere anche i cittadini più importanti, cioè i nostri bambini. Bisogna dare loro un servizio che sia all’altezza".

È pronto a dare battaglia Riccardo Truppo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che si è spesso occupato dei pasti nelle mense scolastiche. Nella giornata di sabato, Truppo ha chiesto un accesso agli atti a Milano Ristorazione per sapere quando hanno ricevuto il report sui pezzi di vetro o plastica nei panini e se e quando hanno informato l'assessorato comunale all'educazione. Il sospetto del consigliere di Fdi è che questi documenti fossero da tempo sul tavolo dell'assessorato, ma ugualmente non è stata data alcuna comunicazione alla cittadinanza.

"Distinguo l'eccezionalità degli eventi (e sono d'accordo a dire che si devono aspettare le indagini di competenza) dalla responsabilità politica di non avere informato con tempestività", afferma Truppo a MilanoToday: "Al netto delle scuse del sindaco, non si prende atto di quanto verificato già da diversi giorni sulla fattezza dei materiali (nei panini, n.d.r.). Per il momento manca una comunicazione politica che dimostri responsabilità per famiglie bambini e città rispetto alla gravità di quanto già accertato".

Verso la richiesta di dimissioni

"Milano Ristorazione", continua Truppo, "da decenni fornisce più di 80mila pasti al giorno, è una realtà complessa e organizzata e non mi sento di criticarne la 'missione' aziendale. Ma, se ci rendessimo conto che non si è in grado di prevenire i rischi, questo non sarebbe accettabile: stiamo parlando dell'alimentazione dei nostri bambini". Il primo passaggio sarà, dunque, capire se l'assessorato era a conoscenza dei report sulle scaglie di vetro.

A quel punto, se si dovesse capire che sapeva e non ha parlato, per Truppo non resterebbe altro che chiedere le dimissioni dell'assessora all'educazione, Anna Scavuzzo: "Un conto è dire 'sto indagando per capire chi è stato', un altro conto è se c'è un pericolo contingente e non avverto tutti. Per paradosso potrebbero esserci bambini ricoverati per corpi estranei ingeriti e le loro famiglie non ne saprebbero nulla".