I filo palestinesi occupano la sede del Parlamento europeo a Milano

Alcuni attivisti filo palestinesi hanno occupato gli uffici milanesi del Parlamento europeo in corso Magenta. È successo nel pomeriggio di lunedì 3 giugno, intorno alle sei e mezza.

Secondo quanto si apprende, i manifestanti hanno appeso uno striscione all'ingresso con la scritta in inglese "We stand by Palestinian Women", che significa "Noi supportiamo le donne palestinesi". Gli uffici del Parlamento europeo sono stati scelti perché, secondo gli autori del blitz, l'Unione europea sarebbe complice del "genocidio" messo in atto da Israele nella striscia di Gaza.

In altri striscioni si legge "L'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace", "Free Palestine" e "La pulizia etnica non è autodifesa". I manifestanti hanno anche portato una tenda, segno che potrebbero avere l'intenzione di pernottare all'interno degli uffici.

Un'iniziativa analoga, nello stesso luogo, si era verificata nel mese di novembre del 2023.