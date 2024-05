Elezioni europee, gli studenti fuori sede a Milano voteranno in università

Quasi 5mila studenti fuorisede hanno chiesto di votare a Milano alle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 (rispettivamente si voterà dalle 15 alle 23 e dalle 7 alle 23). Per la prima volta è partita una sperimentazione nazionale per consentire alle persone che si trovano lontane dal luogo di residenza di esercitare il voto nel Comune in cui sono domiciliate (o nel capoluogo di Regione, se domiciliate altrove). La sperimentazione riguarda per praticità solo gli studenti.

A Milano saranno allestiti seggi speciali presso l'Università Cattolica e il Politecnico. Gli studenti fuorisede esprimeranno il voto come si trovassero nella circoscrizione di origine. Per le elezioni europee l'Italia è infatti suddivisa in 5 circoscrizioni: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Presso la Cattolica saranno allestite tre sezioni per la circoscrizione Sud e una sezione per la circoscrizione Nord-Ovest. Presso il Politecnico saranno allestite due sezioni per la circoscrizione Centro, una per la circoscrizione Nord-Est e due per la circoscrizione Isole.

Sono stati 4.979 gli studenti fuorisede a fare richiesta di voto a Milano. 1.965 sono residenti nella circoscrizione Sud, 1.066 al Centro, 995 nelle Isole, 807 nella circoscrizione Nord-Est e 146 nella Nord-Ovest. Il requisito era quello di essere domiciliati per almeno 3 mesi in un Comune fuori dalla propria Regione di residenza.

"Innanzitutto ci tengo a ringraziare le università milanesi", ha dichiarato Gaia Romani, assessora ai servizi civici: "La cosa più semplice, di fronte all’opportunità del voto per gli studenti fuorisede, sarebbe stata quella di aggiungere nuove aule all’interno dei plessi scolastici già allestiti. Invece abbiamo voluto chiedere agli atenei di essere loro stessi protagonisti e, sulla base delle loro disponibilità, abbiamo promosso sopralluoghi e ragionato su come predisporre all’interno delle università i seggi speciali".

Stop ai seggi nelle scuole

"Come città di Milano, ci teniamo a fare la nostra parte e lanciare un forte sostegno al voto dei fuorisede, ma anche all'iniziativa "scuola no seggio", già oggetto di un ordine del giorno in consiglio comunale. Trovare alternative agli edifici scolastici, come seggi elettorali, in una città come Milano che ne conta più di mille, è una sfida ambiziosa ma che possiamo costruire nel tempo", ha concluso Gaia Romani.