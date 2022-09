L'incredibile risultato in un seggio del Milanese: voti solo a +Europa e Noi Moderati (per errore)

Non cambia il risultato complessivo delle elezioni e, comunque, è un chiaro errore che verrà corretto al più presto, forse con un riconteggio integrale delle schede scrutinate. Ma dà da pensare il risultato scaturito dalla sezione numero 5 del Comune di Arconate, nella Città metropolitana di Milano, tra l'altro 'patria' dell'ex vice presidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, la cui figlia Lucrezia è appena stata eletta alla Camera per Fratelli d'Italia.

Stando ai risultati (comunque ufficiosi fino alla proclamazione da parte della Corte d'Appello), i 441 elettori della sezione avrebbero votato soltanto per due liste: Noi Moderati (la lista di centro, con leader Lupi, Toti e Brugnaro) e +Europa. Ovviamente impossibile, ma (almeno per ora) così risulta dalle carte. La lista centrista di Lupi risulta con 335 voti alla Camera e 341 al Senato, la compagine di Bonino con 106 voti alla Camera e 109 al Senato. Tutti gli altri partiti hanno zero voti.

Com'è possibile? Un evidente errore di trascrizione da parte del presidente della sezione. I numeri sono arrivati in quel modo all'ufficio elettorale del Comune di Arconate che non ha alcuno strumento per intervenire: le schede, nel frattempo, erano state già sigillate nell'apposito plico e avevano preso altre strade. Se anche se ne fossero accorti, i dipendenti comunali non hanno potuto far altro che trasmettere a loro volta quei dati in Prefettura. Ancora mentre scriviamo, sul sito del Comune compaiono come li abbiamo riportati.

La Corte d'Appello, al lavoro per confrontare tutti i verbali di sezione con i numeri "grezzi" trasmessi (procedura prevista prima della proclamazione ufficiale), interverrà. E' probabile che questo confronto col verbale sia sufficiente a correggere l'errore, altrimenti si procederà al riconteggio della sezione 5. Può capitare? Certo, su 61.417 sezioni sparse per tutta Italia può capitare. Ma, se si considera che in una sezione lavorano cinque persone, più eventuali rappresentanti di lista, suona comunque assurdo.