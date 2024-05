Israele, la Statale non fa marcia indietro. Presidio degli studenti

Il Senato accademico dell'Università Statale di Milano ha chiesto ufficialmente che si fermi l'occupazione degli spazi universitari (in atto dal 10 maggio) e ha ribadito di voler proseguire la collaborazione scientifica "con le università straniere di ogni Paese", pur valutando gli accordi in essere con "particolare attenzione a contenuti collegati allo sviluppo di tecnologie belliche o dual use". Questa valutazione sarà compiuta dalla commissione Atti istituzionali del Senato accademico, che però si riunirà "solo a occupazione ultimata".

È quanto emerso dalla seduta del Senato di lunedì 27 maggio, in Statale, nel pieno dell'occupazione con le tende da parte degli studenti più oltranzisti, che chiedono da tempo la cessazione di accordi con università israeliane in protesta contro quello che definiscono "genocidio" di palestinesi sulla striscia di Gaza.

Il Senato accademico della Statale ha ribadito anche "con forza la richiesta del cessate il fuoco immediato" a Gaza, ma non ha aderito alla richiesta dell'interruzione dei rapporti con gli atenei israeliani. Anzi, nel documento finale, il Senato ha ricordato la lettera sottoscritta da 1.400 docenti israeliani in cui si chiede la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas e di "porre fine senza indugio alla guerra a Gaza", richiamando "i limiti del diritto internazionale" al diritto di autodifesa di Israele.

Nel documento approvato dal Senato accademico della Statale, infine, si 'apre' alla concessione di "spazi specifici", una volta conclusa l'occupazione con le tende, per restaurare "il diritto a una legittima libertà di espressione e civile protesta", in modo che si possa garantire "il diritto costituzionale allo studio e al libero accesso a tutti i locali dell'ateneo dell'intera comunità accademica".

L'accordo

La seduta straordinaria di lunedì 27 maggio era stata ottenuta con un accordo tra il rettore e gli studenti in protesta, soprattutto per discutere l'accordo della Statale con la Reichman University, un istituto universitario privato che, secondo i Giovani palestinesi, sarebbe legato ai servizi segreti e all'esercito di Israele. Intanto, sempre il 27 maggio si è saputo che la procura di Milano ha aperto un'inchiesta per occupazione abusiva. Nei giorni scorsi, infine, aveva fatto notizia una rissa scoppiata tra alcuni occupanti e militanti di Lotta Comunista, contrari a questo tipo di protesta.

La reazione

Immediata la reazione dei gruppi che stanno occupando la Statale, tra cui Cambiare Rotta, nelle cui pagine social si legge che "in queste settimane il rettore Elio Franzini ci ha preso in giro con vuote promesse e oggi ha scelto di schierarsi definitivamente a fianco di chi perpetra il genocidio in Palestina. Ha denunciato e minacciato di sgombero gli studenti in lotta che stanno chiedendo la fine il genocidio in Palestina e che la Statale non sia più complice del genocidio attraverso gli accordi che ha con la Reichman University".