Senna, ex Lega, torna nel centrodestra, ma in Forza Italia

Dalla Lega a Italia Viva e ora di nuovo nel centrodestra, ma in Forza Italia. L'ormai ex consigliere regionale Gianmarco Senna, imprenditore nel ramo ristorazione, ha deciso di tornare nella coalizione in cui aveva sempre militato, ma non nel suo ex partito. Alle elezioni regionali di febbraio 2023 si era candidato nella lista Azione-Italia Viva, che sosteneva Letizia Moratti alla presidenza, dopo avere ufficializzato l'addio alla Lega a novembre 2022, ma si fermò a poco più di mille preferenze. Non sufficienti per tornare al Pirellone. La lista infatti, nella circoscrizione di Milano, aveva ottenuto il 4,86% e un eletto, ovvero la coordinatrice milanese di Italia Viva, Lisa Noja. Senna era arrivato sesto.

Passate le elezioni, Senna si è preso qualche mese di riflessione, e ora ha deciso e annunciato il passaggio in Forza Italia, affermando che il partito di Berlusconi rappresenta "i valori che caratterizzano da sempre la mia visione politica, il mio agire professionale, la mia vita pubblica e privata". L'ex leghista ed ex renziano diventa vice segretario di Forza Italia per la Città metropolitana di Milano e si dice pronto a "promuovere idee e politiche che favoriscano lo sviluppo economico, la libertà individuale e la tutela dei diritti dei milanesi e dei lombardi".

Chi è Gianmarco Senna

Noto imprenditore della ristorazione a Milano (gestisce vari locali, alcuni dei quali rilevati e da lui rilanciati), Senna avviò la carriera politica come consigliere di Zona 7 di Milano (Baggio, San Siro e Washington) nel 2011, all'opposizione, eletto con la Lega. Cinque anni dopo si candidò al Comune di Milano e fu eletto consigliere comunale. Nel 2018 si candidò in Regione. Primo eletto per la Lega, divenne presidente della commissione attività produttive.

Nel 2019, dopo le elezioni europee che segnarono il trionfo della Lega, Matteo Salvini pensò a lui come possibile candidato sindaco di Milano per il 2021. Poi, però, l'idea fu accantonata e, come si ricorderà, il centrodestra impiegò mesi e mesi a decidere il nome del candidato. Dopo un lungo corteggiamento all'ex sindaco Gabriele Albertini, alla fine fu scelto Luca Bernardo. A fine 2022, Senna decise di abbandonare la Lega per Italia Viva. Ora il nuovo passaggio, in Forza Italia.