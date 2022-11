Senna, il leghista "laico e liberale", lascia Salvini per il Terzo Polo (ma non boccia Fontana)

Il governatore Attilio Fontana non lo boccia ("sarei ipocrita"), ma la gestione generale della Lombardia in parte sì ("non va tutto bene, c'è bisogno di un tagliando"), e la Lega, il suo ormai ex partito, anche ("da parecchio tempo facevo fatica a riconoscermi nelle scelte"). Gianmarco Senna, 're' della ristorazione a Milano e consigliere regionale in carica, ha parlato del suo passaggio dalla Lega al Terzo Polo (in particolare a Italia Viva), sancito giovedì mattina insieme alla nascita del gruppo che sarà la base della lista civica di Letizia Moratti alle elezioni regionali del 2023.

Senna ha rivelato che il leader leghista Matteo Salvini, suo amico personale oltre che compagno di partito, ne era a conoscenza, "essendo qusta mia decisione maturata a lungo", e ha ricordato di essere stato spesso "anima critica" all'interno del Carroccio. "Ci tengo a ringraziare sinceramente e di cuore Matteo Salvini", ha commentato: "Ho avuto la grande opportunità di essere qua, in questa consiliatura, grazie a dei ragionamenti fatti insieme".

L'ex leghista ha aggiunto poi di avere "provato a costruire un'ala laica, moderata, ma non ci sono riuscito". E di avere deciso di "seguire i valori laici e moderati che ho ritrovato nel Terzo Polo". In consiglio regionale il gruppo sarà costituito anche da Niccolò Carretta, di Azione, e da Elisabetta Strada, confluita dai Lombardi Civici Europeisti in questi giorni. Il gruppo si chiamerà "Azione-Italia Viva-Lombardia civica 3.0".

Nel 2019 si era parlato di Senna come possibile candidato sindaco di centrodestra alle comunali di due anni dopo. Poi il suo nome era tramontato. Il politico e imprenditore milanese ha iniziato nel consiglio di Zona 7 all'opposizione, nel 2011, per poi essere eletto in consiglio regionale nel 2018 come 'recordman' di preferenze per la Lega nella circoscrizione milanese (3.600 voti).