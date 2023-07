Mafia e stragi del '93, perquisizioni a casa e in ufficio di Dell'Utri

Perquisizioni e sequestri a casa e nell'ufficio di via Senato, a Milano, di Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, nell'ambito di un'indagine della procura di Firenze (coordinata dai procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Lorenzo Gestri) sui concorrenti esterni delle stragi di mafia del 1993.

Dell'Utri è stato già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora è indagato dalla procura di Firenze con l'accusa di avere sollecitato Filippo e Giuseppe Graviano a organizzare la campagna stragista per "contribuire a creare le condizioni per l'affermazione di Forza Italia".

Sullo sfondo, secondo la procura, un accordo in base a cui Forza Italia avrebbe indirizzato la politica legislativa verso provvedimenti favorevoli alla criminalità organizzata per quanto riguarda i trattamenti in carcere, la gestione dei collaboratori di giustizia e altro ancora. L'ex senatore sarà interrogato dai magistrati a Firenze il 18 luglio.