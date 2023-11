Sfiduciata Lucia Lo Palo, presidente di Arpa, dopo le sue parole sul cambiamento climatico

Valutare l'opportunità di rimuovere Lucia Lo Palo da presidente Arpa Lombardia, dopo la sua infelice uscita secondo cui il cambiamento climatico non sarebbe influenzato dall'uomo. A sorpresa, nonostante il parere negativo espresso in aula dalla giunta, il consiglio regionale lombardo ha approvato con voto segreto una mozione che di fatto 'sfiducia' la manager, con 37 voti favorevoli e 36 contrari, a voto segreto. Ma già nei giorni scorsi i vertici regionali, a partire dal governatore Attilio Fontana, avevano preso le distanze dalla dichiarazione di Lo Palo, affermando che fosse a titolo personale, mentre l'assessore alla sicurezza Romano La Russa (Fdi) aveva commentato che "la Regione non risponde delle sue parole".

Il testo della mozione, presentata da Pierfrancesco Majorino del Pd e condivisa da Alleanza Verdi Sinistra, Azione-Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Patto Civico, invita tra l'altro la giunta a "valutare di sollevare la presidente dalla sua attuale carica in quanto non adeguata a dirigere una struttura di controllo dell’ambiente a garanzia della popolazione lombarda". Lo Palo aveva rilasciato le sue dichiarazioni il 3 novembre durante la rubrica televisiva di Italpress. Tra le altre cose aveva proposto un ciclo di formazione per i giovani contro la cosiddetta "ecoansia".

La difesa d'ufficio di Lo Palo da Fdi e Lega

Lo Palo era stata candidata (non eletta) alle elezioni regionali del 2023 nella lista di Fdi in provincia di Brescia, come parte di un accordo con il mondo ciellino, che prevedeva anche la candidatura di Matteo Forte a Milano (eletto). Dopo il voto, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Christian Garavaglia, ha difeso Lo Palo: "Crediamo debba restare al suo posto, visto che nessuno ha espresso posizioni negazioniste", ha dichiarato auspicando che la giunta rinnovi la fiducia alla manager.

"Ci aspettavamo che tutti i consiglieri di maggioranza confluissero (nel no, n.d.r.) come hanno detto nelle dichiarazioni di voto", ha continuato il capogruppo del partito di Giorgia Meloni. E per quanto riguarda il cambiamento climatico, secondo Garavaglia "ci sono aspetti antropici, quindi l'uomo ha un impatto sull'ambiente e sul clima, ma studiosi e scienziati sottolineano che ci sono anche cause endogene". Il capogruppo della Lega, Alessandro Corbetta, pur annunciando il voto contrario a "una mozione strumentale che vuole dividere la maggioranza", aeva aggiunto che "chi ricopre un certo ruolo dovrebbe avere più cautela nell'esternare il suo pensiero".

Patto Civico: "Lo Palo irrispettosa sull'ecoansia"

"Le tesi strampalate del negazionismo climatico di certa destra, di cui Lo Palo è solo l'ennesima rappresentante, non stanno in piedi e il consiglio regionale è riuscito ad affermarlo, grazie al voto segreto", il commento dopo il voto di Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito democratico e primo firmatario della mozione. "Il segnale alla giunta è forte e chiaro, la posizione che nega la responsabilità dell'uomo sulla crisi climatica è di una gravità assoluta", hanno aggiunto Michela Palestra e Luca Paladini del Patto Civico: "C'è la modalità allarmante con cui la presidente ha trasmesso il messaggio sull'ecoansia. Ci è stato detto di doverla combattere come fosse un capriccio. È un approccio irrispettoso verso i tanti giovani sensibili ai temi ambientali che li riguardano".