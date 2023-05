Vittorio Sgarbi non potrà più essere sia consigliere lombardo sia sottosegretario

L'incarico di sottosegretario di Stato alla Cultura è incompatibile con quello di consigliere regionale. A stabilirlo nella seduta di martedì 2 maggio, il consiglio di Palazzo Lombardia che ha imposto a Vittorio Sgarbi di scegliere quale tra le due cariche vuole ricoprire.

Il consigliere eletto a febbraio con il partito di centrodestra Noi Moderati dovrà optare per uno dei due ruoli entro dieci giorni. Scaduto questo periodo l'incarico di consigliere regionale decadrà automaticamente.

Nel caso in cui Sgarbi dovesse optare per rimanere sottosegretario, al suo posto in consiglio regionale subentrerebbe Nicolas Gallizi, eletto nella circoscrizione di Milano, sempre con Noi Moderati.