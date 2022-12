Sgarbi riceve le deleghe: "San Siro non verrà abbattuto"

"San Siro non verrà abbattuto". Lo promette il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi dopo aver ricevuto le deleghe, che comprendono musei, architettura contemporanea a sicurezza del patrimonio.

Il duello tra il sindaco di Milano, Beppe Sala e Sgarbi sembra destinato a ricominciare, visto che quest'ultimo si è detto determinato a voler salvare il Meazza, sul quale, a partire dal 2024 scatterebbe una "tutela automatica" al compimento dei 70 anni dall'ultimo "intervento significativo" sull'edificio.

Con questa mossa, potrebbe arenarsi il maxi progetto di Inter e Milan, che punta a realizzare un nuovo impianto a San Siro e abbattere il Meazza per dare vita a un centro dello sport e del commercio. Il sottosegretario ha affermato di aver dato indicazione a Onofrio Cutania, direttore generale creatività contemporanea al ministero della cultura, di valutare con il sovraintendente milanese che verrà nominato a gennaio 2023, le linee guida per la salvaguardia del Meazza. Sempre per il capoluogo lombardo, Sgarbi ha anche in mente di creare una ruota panoramica, simile a quella di Firenze, anche se in questo caso l'iniziativa dovrebbe partire dalla città.

Lo scontro Sala-Sgarbi era nato attorno al possibile spostamento della Pietà Rondanini (che il sottosegretario avrebbe voluto trasferire dall'Ospedale Spagnolo alla sala degli Scarlioni, facendola quindi rimanere sempre al Castello Sforzesco). Poi, i due si erano 'beccati' anche sul Meazza, tanto che il sindaco a novembre aveva sbottato: "Farmi prendere in giro da continue esternazioni che non hanno fondamento assolutamente non mi va" . "Nei prossimi giorni - aveva spiegato Sala - vorrei fare una cosa formale. Cioè scrivere al presidente del Consiglio per capire con esattezza quali sono le deleghe del sottosegretario Sgarbi". Ora però le deleghe sono arrivate e comprendono anche le opere di architettura contemporanea e, quindi, lo stadio dei milanesi.