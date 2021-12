Sgombero dei senzatetto, Bertolé ai Verdi: "La situazione era fuori controllo"

Una situazione fuori controllo, sempre più precaria. Così Lamberto Bertolé, assessore al welfare del Comune di Milano, intervenendo in aula a Palazzo Marino per rispondere ad un'interrogazione a risposta immediata presentata da Europa Verde e illustrata da Francesca Cucchiara, relativamente allo sgombero di giovedì sera che ha interessato i quattro tunnel della Stazione Centrale, dove dormono decine e decine di senzatetto. L'esponente ecologista ha chiesto in particolare delucidazioni sul "coordinamento delle forze dell'ordine con gli assistenti sociali", uno dei 'tasti dolenti' dell'operazione di giovedì.

"La situazione - ha spiegato Bertolé in consiglio comunale - era peggiorata, era diventata fuori controllo nell'ultimo periodo, sempre più precaria e difficile". L'assessore ha aggiunto che "sono oltre seicento i senza dimora a Milano che, ad oggi, rifiutano le nostre proposte. Dobbiamo interrogarci su cosa si può fare di più e meglio".

L'operazione: Amsa getta via materassi e coperte

Lo sgombero di giovedì aveva provocato varie polemiche perché, a fronte dei successivi commenti di Bertolé e del suo collega di giunta Marco Granelli, assessore alla sicurezza, secondo cui l'operazione era stata un successo perché aveva permesso a ventiquattro senzatetto (poi saliti a trenta) di essere accompagnati nel mezzanino del metrò in stazione centrale per trascorrere la notte più al caldo, erano emerse altre testimonianze meno 'tenere' sull'azione.

L'operazione "di polizia"

In particolare, vari giornalisti, alcuni volontari di associazioni umanitarie e il consigliere di Municipio 2 Alberto Ciullini (Sinistra per Sala) avevano sottolineato che l'azione era iniziata con la polizia locale e l'Amsa. Nel contempo il giornalista di MilanoToday Carmine Guarino veniva minacciato di denuncia da un agente di polizia locale che gli aveva chiesto un non meglio precisato 'attestato' affermando che era in corso "un'operazione di polizia".

Il 'fuggi fuggi' all'arrivo dei vigili

L'arrivo dei vigili e dei netturbnini aveva provocato un 'fuggi fuggi' di decine di senzatetto, per cui quelli realmente aiutati dal Comune sono stati alla fine una parte minoritaria di coloro che dormono nei tunnel. Le associazioni sono arrivate decine di minuti più tardi rispetto ai vigili e ai netturbini che, intanto, avevano avviato lo sgombero di materassi, coperte e anche alcuni oggetti personali (dalle foto diffuse si vede un trolley gettato chiuso nel mezzo di Amsa). Materassi e coperte (è bene ricordarlo) donate dalle associazioni ai senzatetto, frutto di un lavoro che costa tempo e fatica. I senzatetto che si erano allontanati, al ritorno non hanno trovato nulla.

E lunedì il sindaco Beppe Sala, parlando coi giornalisti per il brindisi di Natale, ha affermato che "probabilmente si poteva avvisare che avremmo fatto lo sgombero in quelle giornate", aggiungendo tuttavia che "non è una comunità a cui mandi un avviso e tutto funziona".