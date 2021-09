Si dimette l'addetto stampa di Luca Bernardo a due settimane dal voto

Si è dimesso Alessandro Gonzato, fino a giovedì 16 settembre portavoce del candidato sindaco di centrodestra per Milano Luca Bernardo. L'incarico gli era stato affidato il 4 agosto. E' durato dunque circa un mese e mezzo l'impegno del collega di Libero a fianco del medico scelto dai partiti di centrodestra per sfidare Beppe Sala alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.

La motivazione ufficiale è dettata da "incompatibilità professionale", secondo quanto scritto dallo stesso Gonzato in un messaggio ai colleghi giornalisti che si occupano della campagna elettorale. Di certo uno stop imprevisto, ad ormai poche settimane dal voto.

Intanto si fa difficile la situazione del centrodestra che, stando agli due ultimi sondaggi pubblicati, non naviga in buone acque a Milano. La distanza tra Sala e Bernardo è talmente ampia che un sondaggio dà vincente il primo cittadino uscente fin dal primo turno (col 51 per cento), l'altro dà comunque Sala in netto vantaggio (49 per cento) mentre Bernardo deve accontentarsi rispettivamente del 37 o del 34 per cento dei consensi.