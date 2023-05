Violenze a Milano, Fontana: "C'è stata speculazione politica". Sala: "Mai minimizzato"

È scontro a Milano sul tema sicurezza. E tra Regione e palazzo Marino è scontro. "Forse, se si fossero accorti un po' prima, non saremmo arrivati a questi livelli", ha tuonato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti degli ultimi casi di violenza a Milano.

"Sono anni che parliamo di questa cosa e ci dicono" che come centrodestra "facciamo speculazione politica - ha aggiunto Fontana -. Forse vediamo un po' più lungo di quelli che fanno finta di non vedere quale è la realtà. Purtroppo hanno cercato loro, facendo speculazione politica, di mettere lo sporco sotto il tappeto e ora purtroppo salta fuori".

Nella giornata di mercoledì 10 maggio è previsto un tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura a cui parteciperà anche il ministro dell'Interno Piantedosi. Nel frattempo è arrivata la replica del sindaco Sala: "Non penso che Fontana si riferisse a me, io ho tutto meno che nascosto la polvere sotto il tappeto. La mia campagna elettorale è stata impostata anche sull'assunzione di nuovi vigili, una cosa che stiamo facendo". "Non ho capito invece se dal governo stanno arrivando più persone, io la mia parte l'ho fatta - ha aggiunto Sala -. Quindi aspettiamo mercoledì il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi".