Una donna su 5 non esce di casa la sera (contro 3 uomini su 100)

Il 57% delle donne milanesi dichiara di avere paura di camminare da sola in città, contro il 28% degli uomini. Il 20,2% delle donne dichiara di non uscire di casa di sera per paura, contro il 3,8% degli uomini. Due dati che fotografano la percezione di insicurezza nello spazio pubblico e soprattutto la sua differenziazione per genere. Per questo motivo, nonostante i dati reali sui reati commessi parlino di un'altra città, l'amministrazione milanese ha deciso di promuovere un percorso partecipativo di ascolto, chiamato 'Per strade più libere', insieme ad Avventura Urbana e Sex & the City, rivolto alle donne e alle soggettività queer.

Si tratta di una serie di incontri che avverranno in altrettanti quartieri milanesi. L'iniziativa fa parte delle azioni messe in campo dal comitato per la sicurezza urbana, presieduto dall'ex prefetto Renato Gabrielli. Il progetto vuole approfondire il tema della sicurezza, reale e percepita, ascoltando i racconti di coloro che vi parteciperanno. I gruppi di ascolto saranno 15, composti ciascuno da 15 persone e relativi a 15 quartieri diversi di Milano. In alcuni casi sarà prevista la partecipazione di soggetti non residenti nei quartieri, ma che li frequentano abitualmente: si tratta delle zone della movida e quelle delle università.

La composizione dei gruppi d'ascolto sarà eterogenea per rappresentare l'equilibrio demografico dei residenti nella specifica area. In questa prima fase, ci si può candidare (entro il 9 giugno) a partecipare agli incontri, indicando i dati anagrafici e alcune informazioni supplementari nel form di candidatura.

Gli incontri partiranno il 19 giugno allo Stadera e si concluderanno il 16 luglio a Loreto-Casoretto-NoLo. Toccheranno il Giambellino (focus sulla parte esterna), Buenos Aires-Venezia-Monforte, Lodi-Corvetto, Porta Ticinese-Conchetta, Duomo (focus sulle Cinque Vie), Città Studi, San Siro, Bicocca, Baggio-Olmi-Valsesia, QT8, Bovisa, Stazione Centrale e Sarpi.

Assumere il punto di vista delle donne

"La differenza fra percezione di insicurezza e il dato di realtà dei reati è molto marcata", commenta Gaia Romani, assessora milanese alla partecipazione: "La percezione ha effetti molto concreti sulle vite delle donne; basti pensare, per esempio, che alcune di loro rinunciano a vivere lo spazio pubblico negli orari serali e notturni. Il Comune di Milano vuole farsi carico di questa condizione, assumendo il punto di vista delle donne e di tutte le soggettività. La percezione di insicurezza, oltre a essere un fenomeno opprimente che lede libertà e dignità, crea un circolo vizioso se pensiamo che è proprio la presenza di altre donne uno dei fattori che può rendere la città un luogo percepito dalle stesse come più sicuro".