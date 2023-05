La Regione premierà il 94enne che ha salvato la dottoressa dallo stupro

"Nei prossimi giorni incontrerò a Palazzo Lombardia il signor Bruno, il 94enne che con grande coraggio e alto senso civico è intervenuto per salvare la vittima di uno stupro in un appartamento di Milano. Gli conferirò un riconoscimento ufficiale per dirgli grazie anche a nome di tutti i lombardi".

Sono le parole del governatore Attilio Fontana dopo l'episodio che ha coinvolto una dottoressa 43enne in via Washington. La donna, rientrando dall'ospedale, è stata aggredita da un americano che ha cercato di violentarla. Si è difesa strenuamente, ma decisivo è stato l'intervento del 94enne che, con una scacciacani, ha spaventato l'aggressore che si è allontanato. Poi l'arrivo delle forze dell'ordine e l'arresto.

Nelle scorse ore, anche Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, e l’onorevole Marco Osnato (FdI), avevano incontrato il signor Bruno.

"I giovani imparino da lui"

"Il gesto eroico del Signor Bruno esprime allo stesso tempo coraggio e profondo senso civico, nobili valori che devono essere un esempio per le nuove generazioni - ha affermato l’assessore La Russa -. Bruno, a 94 anni, non ha esitato ad affrontare il 29enne straniero che si era introdotto in casa della dottoressa e che già l’aveva picchiata violentemente. Ha tenuto l’aggressore sotto tiro con la sua scacciacani in modo da permettere ai carabinieri di arrestarlo. A lui vanno il mio più vivo ringraziamento e la mia sincera ammirazione per quanto ha fatto". "I giovani, troppo spesso impigriti dalla società dei social e del virtuale, imparino dal gesto di questo 94enne combattivo e si impegnino attivamente per aiutare gli altri - ha dichiarato Osnato -. Il coraggio del signor Bruno è la dimostrazione che non conta l’età, ma che è sempre e soltanto lo spirito a fare la differenza".