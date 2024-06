Silvia Sardone, consigliera della Lega a Milano, ha una brutta polmonite: ricoverata in ospedale

Ore di apprensione per Silvia Sardone, consigliera comune, appena rieletta eurodeputata per la Lega alle elezioni di inizio giugno. La politica milanese, da quanto si apprende, sarebbe stata ricoverata in ospedale per una polmonite.

"Forza amica mia, ti aspettiamo presto, più forte e combattiva di prima, a condividere come sempre le battaglie sul territorio!", ha scritto su Facebook Samuele Piscina, anche lui consigliere della Lega, con cui Sardone (che all'epoca era in Forza Italia) ha condiviso i banchi del Consiglio di Zona 2.