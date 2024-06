Silvio Berlusconi, le commemorazioni tra Roma e Milano (e in arrivo il francobollo)

A un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023, Forza Italia e la famiglia commemorano il fondatore, amico e padre: gli eredi politici del Cavaliere a Roma, i figli e annessi ad Arcore. Dal più piccolo al più grande dei Berlusconi, con il fratello dell'ex premier, Paolo, e Marta Fascina, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Gianni Letta. Tutti a Villa San Martino per una messa speciale nella cappella della residenza Berlusconi.

Già ieri Pier Silvio aveva riunito i dipendenti Mediaset nello Studio 20 della storica sede di Cologno Monzese per commemorare Silvio, anteprima di ciò che andrà in onda questa sera: il documentario di Toni Capuozzo trasmesso a a reti unificate in onda dalle 20.30. Si chiama "Caro presidente, un anno dopo". Non solo il Biscione. Anche la Rai, nella persona di Bruno Vespa, dedicherà la serata al Cavaliere con uno speciale di Porta a Porta.

Parallelamente, a Roma Forza Italia si è riunita. Antonio Tajani porta un "regalo": i risultati delle elezioni europee, quel (quasi) 10% con tanto di sorpasso della Lega. Un obiettivo importante dopo che il partito era stato dato per spacciato ancor prima della dipartita del fondatore. Tre gli appuntamenti di Forza Italia. Alle 13 Tajani radunerà la segreteria, da un lato per commentare i risultati delle europee e dall'altro per celebrare Silvio Berlusconi a cui seguirà la commemorazione in Parlamento fortemente voluta dagli azzurri. Alle 15 in Senato parlerà Maurizio Gasparri, alle 16 lo stesso alla Camera con la presa di parola di Paolo Barelli.

L'intervista di Barbara

"È stato il leader politico più perseguitato al mondo con più di 4mila udienze e 86 processi. Un accanimento da parte di una parte della magistratura politicizzata che è durato quasi 30 anni e che ne ha gravemente compromesso la salute. Mi auguro che venga presto approvata in Parlamento la riforma della giustizia". Lo ha detto Barbara Berlusconi in un'intervista esclusiva rilasciata al Tg1 e realizzata a Villa Macherio. "Mio padre ha cambiato l'Italia modernizzandola, nell'imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l'introduzione del bipolarismo - ha aggiunto la terza figlia di Berlusconi -. È stato molto amato perché ha sempre difeso la libertà come diritto naturale dell'uomo in contrapposizione a uno Stato più oppressivo e non al servizio dei cittadini, come lui invece auspicava. E poi è stato certamente contrastato".

Il nuovo francobollo

In occasione dell'anniversario della scomparsa di Berlusconi anche Forza Italia Milano si fa sentire. Il consigliere comunale De Chirico ha fatto sapere che già a dicembre aveva presentato richiesta formale di emissione di un francobollo dedicato all'ex premier. "Con immensa emozione - fa sapere De Chirico -, ho appreso che il prossimo 29 settembre, data di nascita del nostro amato Presidente, verrà emesso il francobollo". Il consigliere, inoltre, ha presentato a marzo una mozione per chiedere l'intitolazione di un luogo a Milano in memoria del Cavaliere: "Ho pensato al parco di nuova realizzazione che sorgerà nello scalo Farini", scrive in una nota De Chirico.