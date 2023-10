Silvio Berlusconi verrà iscritto al Famedio del Monumentale

Il nome di Silvio Berlusconi sarà iscritto del Famedio. Lo ha annunciato Palazzo Marino, dopo che la commissione consultiva in materia del comune ha approvato i nuovi 14 nomi che, il prossimo 2 novembre, verranno iscritti nel Pantheon all’interno del cimitero monumentale di Milano. Tra questi anche l’ex premier scomparso a giugno del 2023.

Il sindaco di Milano Beppe Sala aveva preso in considerazione la proposta: “Credo che sia qualcosa su cui possa esserci convergenza abbastanza generalizzata. Se dobbiamo litigare o discutere su tante questioni, magari facciamolo su altre. Su questioni del genere, io tenderei a evitare ogni possibilità di divisioni e non vorrei lasciare un malcontento, che non serve”. A fare la richiesta di iscrizione era stato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia nel capoluogo. "Diversamente dall’intitolazione di vie, piazze o parchi, l’iscrizione al Famedio può essere fatta anche prima che siano passati dieci anni dalla morte", aveva concluso Sala.

Le polemiche

La notizia dell'iscrizione di Berlusconi al Famedio non ha mancato di generare polemiche. Durissimo il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi: "Ci mancava anche questa. Berlusconi condannato per reati finanziari e ricordato per il bunga bunga viene iscritto al Famedio", ha scritto su Facebook sottolineando che questo sarebbe anche contrario al regolamento, e in particolare alla definizione di 'cittadini illustri e benemeriti' presente nell'articolo 2: "Cittadini illustri sono coloro che abbiano meritato per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per atti insigni, o che si siano distinti particolarmente nella storia patria. Cittadini benemeriti sono coloro che abbiano arrecato alla città particolare lustro e beneficio".

"Not in my name!", ha concluso Monguzzi: "Rispetto la morte e non ho acrimonia ma tributargli un onore mi sembra inopportuno".

Gli altri nomi: c'è Marta Marzotto

Oltre all'ex presidente del consiglio, il 2 novembre verranno iscritte altre 13 personalità milanesi illustri: l'ex direttore del Conservatorio Marcello Abbado, l'ex direttore del Salone del Mobile Manlio Armellini, i costuttori di organi Natale, Cesare e Alessandro Balbiani, Gateanina Calvi (prima donna italiana laureata in ingegneria civile), il chitarrista jazz Franco Cerri, Rosina Ferrario (prima donna italiana a ottenere un brevetto di volo), Gisella Floreanini (commissaria di governo della Repubblica dell'Ossola), l'ex parlamentare Ombretta Fumagalli Carulli, l'artista Alberto Garutti, l'editore Achille Mauri, il 'principe dell'oreficeria' Alfredo Ravasco, la stilista Marta Marzotto e Francesca Laura Wronowski, nipote di Giacomo Matteotti e staffetta partigiana.