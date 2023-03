Chi è Simona Tironi, assessora all'Istruzione, Formazione e Lavoro

La nuova assessora all'Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia è Simona Tironi. Già consigliera regionale Con Forza Italia Berlusconi per Fontana, dal 2018 ha ricoperto l'incarico di vicepresidente della commissione permanente Sanità e Politiche sociali.

Classe '82, bresciana, è stata vicesindaca e assessora alla Cultura, Sport, Commercio, Agricoltura e Associazioni del suo Comune di origine, Travagliato (Bs). Dopo un diploma in ragioneria, si è laureata in economia e commercio con specializzazione in gestione e comunicazione all'Università di Brescia. Oltre al suo lavoro in politica, è stata presentatrice televisiva e direttrice marketing e comunicazione.