L'annuncio del sindaco del Milanese su Fb: "Ho un tumore, per un po' starò lontano dal Comune"

Ermanno Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio (Milano), ha annunciato su Facebook di avere un tumore e di doversi quindi assentare dal municipio per un po' di tempo, durante il quale la sua giunta porterà avanti il lavoro. Zacchetti ha lasciato a Facebook una riflessione su quanto gli è accaduto. "A volte la vita riserva sorprese davvero inaspettate, non sempre positive", ha scritto: "Guardarle in faccia e chiamarle con il loro nome è il primo, fondamentale passo per affrontarle". Dopo alcuni esami per un dolore che non voleva saperne di andarsene, il primo cittadino di Cernusco ha scoperto, negli ultimi giorni di ottobre, di avere un tumore localizzato alla lingua.

Definendosi "sulle montagne russe di sentimenti opposti, preoccupazione e fiducia, paura e determinazione", Zacchetti ha ammesso di avere sempre pensato a questo genere di malattie come a qualcosa di lontano. "Il delicato intervento a cui sarò sottoposto", ha proseguito, "che comporterà la rimozione della lesione e la ricostruzione della zona anatomica interessata, insieme alle cure e al percorso di riabilitazione che dovrò affrontare, mi impediranno, già da lunedì e per diverse settimane, di essere operativo in Comune". Il primo cittadino ha promesso che "guarire e tornare anche per continuare il mio impegno da sindaco è uno degli obiettivi raggiungibili che ci siamo posti con gli straordinari medici che mi stanno seguendo ed è una delle cose che mi dà un’ulteriore energia".

Nel frattempo, a lavorare in municipio sarà la sua giunta: "So di poter contare su persone formidabili in giunta, in consiglio, tra i dirigenti e tra i dipendenti comunali, che mi aiuteranno nel migliore dei modi. Vedremo strada facendo, giorno per giorno", ha continuato Zacchetti, per poi paragonare la realtà a cui si è trovato di fronte a "quando monti in sella alla tua bici, hai lo Stelvio, il Gavia e il Mortirolo da dover scalare, hai paura di non farcela e devi spingere la prima pedalata per partire".

Messaggi d'affetto

L'ultima apparizione in pubblico sabato 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della giornata delle forze armate. Poi, da lunedì, Zacchetti sarà assente e si dedicherà alla lotta contro il tumore. Moltissimi i messaggi di solidarietà. "Nei momenti di difficoltà sono gli amici a infonderci coraggio. E oggi nella tua Cernusco siamo in tanti amici ad abbracciarti", ha scritto su Facebook, sabato 4 novembre, Paolo Micheli, sindaco di Segrate. Parole d'affetto anche da Eugenio Comincini, suo predecessore come primo cittadino di Cernusco e poi senatore del Partito democratico: "Caro Ermanno, caro sindaco, sono certo che saprai affrontare questa prova che la vita ti ha messo davanti con la determinazione, il coraggio e l’energia che sai dosare nelle competizioni agonistiche", ha scritto: "Insieme alla tua famiglia ti aspettiamo tutti per rivederti all’opera per la nostra città, più determinato e forte di prima, perché sarai stato forgiato da questa prova".