Il sindaco del Milanese in debito col suo stesso Comune

In debito per 64mila euro con il Comune che amministra per non aver pagato Imu e Tasi. Succede al primo cittadino di Pogliano Milanese, hinterland nord ovest della città, Carmine Lavagna, imprenditore 52enne, eletto con una lista civica costituita da Pogliano per la Libertà e Lega.

"Intollerabile, si dimetta", è il commento sulla vicenda del Pd, che mette in luce l'incompatibilità dal punto di vista etico e politico tra la figura di sindaco e quella di debitore del comune, invitando Lavagna alle dimissioni, oltre che a saldare il proprio debito.

“Le norme parlano chiaro – dichiarano in un comunicato congiunto la segretaria metropolitana Silvia Roggiani e il segretario locale Andrea Lazzaroni – . Il testo unico degli enti locali configura la condizione di incompatibilità nell’ipotesi in cui un sindaco abbia un contenzioso aperto con il Comune che amministra. Una incompatibilità che non decade all'avvio della rateizzazione del debito, ma solo al momento dell’estinzione di quest'ultimo. Una vicenda inquietante portata all'attenzione del Ministero degli Interni, che riaccende i riflettori sul conflitto di interessi che già in precedenza avevamo sollevato, visto che il primo cittadino opera come proprietario di una società nel settore edile ed immobiliare".

Nel frattempo Lavagna, che ha iniziato a pagare le prime rate del debito, ha promesso che entro la prossima settimana si impegna a estinguerlo completamente, versando l'intera somma restante. "Se in passato non ho pagato - si è difeso il sindaco di Pogliano - è perché, in un momento di difficoltà, ho preferito dare priorità ai miei dipendenti e ai fornitori".

Convinto dell'insesistenza di una incompatibilità tra il suo ruolo di sindaco e quello di debitore del Comune di Pogliano, poiché ha iniziato a pagare le prime rate, Lavagna ha comunque comunicato di voler versare i 50mila euro necessari per saldare del tutto il suo debito.