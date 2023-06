Il sindaco (di centrosinistra) di Segrate vuole dedicare un luogo a Silvio Berlusconi

Addio Silvio. Comincia così il post con cui Paolo Micheli, sindaco di Segrate, eletto per il centrosinistra, ricorda Berlusconi, morto al San Raffaele il 12 giugno (i funerali sono previsti nel pomeriggio del 14 giugno), proponendo che la città ricordi il Cavaliere in qualche modo. Segrate non è una città qualsiasi. Ma il luogo in cui la Edilnord costruì Milano 2, e con Telemilano partì l'avventura imprenditoriale televisiva del Cavaliere. E anche (pochi lo sanno) la città del primo "club Forza Italia".

"Mi ero laureato da poco quando, dopo un Master Sda Bocconi, fui assunto a Mediaset e divenni il programmatore di un canale Premium", scrive Micheli nel suo ricordo: "Sono tuttora un dipendente di Mediaset, in aspettativa in quanto sindaco". E poi il primo cittadino ricorda un curioso aneddoto, riferito alla campagna elettorale del 2015, quando si trovava al ballottaggio contro un'avversaria di centrodestra. Berlusconi doveva recarsi alla manifestazione della sua candidata ma, per errore, fu invece portato a un evento di Micheli. Una 'gaffe' che fece il giro del mondo.

E poi la chiusa: "Penso che la nostra città, così intrisa della storia imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi, debba ricordarlo dedicandogli un qualche luogo cittadino. Ne discuteremo insieme a tutte le forze politiche locali". Tra i commenti non mancano quelli 'favorevoli trasversali', provenienti da segratesi delle stesse idee del sindaco ma disposti a riconoscere a Berlusconi il ruolo da protagonista per Segrate, e quelli invece decisamente contrari. C'è da scommettere che il dibattito sia solo agli inizi.