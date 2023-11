Secondo il Pd, la Lombardia ha 10 miliardi che non riesce a spendere

Speso soltanto l'11% delle risorse dedicate tre anni fa al Piano Lombardia, per il quale tra l'altro verrà utilizzata una parte delle risorse vincolate sulla sanità. Il tutto mentre sussiste una giacenza di cassa di quasi 10 miliardi di euro, un dato che non ha pari in altre regioni italiane. È la 'fotografia' del bilancio di Regione Lombardia (presentato in questi giorni nelle varie commissioni consiliari) dal punto di vista del Partito democratico. "Siamo molto preoccupati - afferma Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale - perché abbiamo di fronte una Regione assolutamente immobile. Di fronte al grave problema delle liste d'attesa in sanità non c'è nessun provvedimento significativo, mentre per il trasporto pubblico l'unica cosa che migliora è lo stipendio dell'amministratore delegato di Trenord".

In particolare, dal 2015 a oggi la Regione ha accumulato, stando a quanto riferito dal Pd, una giacenza di cassa di 9 miliardi e 980 milioni di euro. L'87%, pari a 8 miliardi e 69 milioni di euro, è o sarebbe vincolato alla sanità, anche se, stando a quanto riferito da Simone Negri, consigliere del Pd, a precisa domanda, è stato risposto che "una parte di quelle risorse, della quota relativa alla sanità, verrà utilizzata per il Piano Lombardia".

Piano Lombardia e sanità

Scendendo nel dettaglio di quello che i consiglieri del Pd chiamano 'immobilismo', e analizzando il Piano Lombardia, questo consta di circa 9mila interventi, per lo più di piccole dimensioni: "Solo l'11% delle risorse è stato effettivamente speso a fronte della conclusione delle opere", fanno notare: "3.887 interventi conclusi per 467,5 milioni di euro, a fronte di 4 miliardi e 320 milioni complessivi". Passando alla sanità, c'è il tema della riduzione delle liste d'attesa, che si può affrontare anche con il 'centro unico di prenotazione' che dovrebbe unificare le agende di appuntamenti delle strutture pubbliche e di quelle private convenzionate: "Promesso nel 2024, non sarà attivo prima del 2027", dicono i consiglieri del Pd. Intanto "il totale delle visite che ha rispettato i tempi della prescrizione del medico è sceso dall'81% al 79%".

L'altro tema centrale della sanità è l'assistenza territoriale, che la giunta regionale ha affrontato istituendo le case di comunità: "Sono oggi per lo più scatole vuote, incapaci di alleviare il sistema ospedaliero dalle richieste dei cittadini". E i pronto soccorso continuano a essere intasati. "Abbiamo proposto alla Regione di chiedere al governo un aumento del 7,5% del finanziamento alla sanità, ma ce l'hanno boccato", commentano i consiglieri del Pd.

Trasporti

E poi ci sono i trasporti. Dove sono cresciute le tariffe per gli utenti ed è cresciuto anche lo stipendio dell'amministratore delegato di Trenord. Intanto, dalla manovra di bilancio nazionale sembrano scomparsi i finanziamenti per la metrotranvia Milano-Limbiate (anche se il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha garantito di avere messo i soldi per l'opera), il prolungamento della M1 milanese a Baggio e il raddoppio della ferrovia Albairate-Abbiategrasso. "Salvini si era impegnato per le prime due infrastrutture, ma alla prova dei fatti le risorse non ci sono, mentre non mancano quelle per il ponte di Messina", il commento dei consiglieri del Pd.