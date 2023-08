Maltempo, danni per 1,65 miliardi ma Regione stanzia solo 6,5 milioni

"Esattamente un mese fa, la mattina del 25 luglio, molti territori della nostra Regione, dal cremonese all'area metropolitana milanese, venivano colpiti da una fortissima grandinata. Un evento estremo, che ha provocato enormi danni ad abitazioni ed aziende. La Regione ha stimato danni per 1,65 miliardi di euro. Ma ad oggi ha stanziato solo 6 milioni e mezzo di euro destinati ai comuni per gli interventi di urgenza estrema". Lo ha detto Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd di regione Lombardia, sugli aiuti che la Regione Lombardia ha stanziato dopo l'ondata di maltempo che ha colpito alcune zone nell'ultima settimana di luglio.

"Questo mentre, ad esempio, solo a Pianengo, un Comune della provincia di Cremona con 2.500 abitanti, sono stati stimati danni per oltre 25 milioni di euro. A distanza di un mese né dal Governo né da Regione Lombardia è arrivato alcun segnale di sostegno ai cittadini e alle aziende colpite. A oggi nessuna risposta alle richieste di stato di calamità e di emergenza. A un mese di distanza le persone sono lasciate sole, alle prese con le compagnie di assicurazione e gli ostacoli della burocrazia. È inaccettabile", ha sottolineato il consigliere.

"Proprio in quei giorni - ricorda Piloni - in consiglio regionale era in discussione l'assestamento di bilancio e in quell'occasione abbiamo proposto alla giunta regionale di intervenire direttamente attraverso Finlombarda e gli Istituiti di credito per offrire alle realtà pubbliche e private colpite dal maltempo agevolazioni economiche. Tra le proposte approvate in aula una fondamentale era quella di intervenire sulle banche per attivare immediatamente la sospensione dei mutui. A un mese di distanza non è ancora accaduto nulla. Nessuna risposta. Nessuna azione concreta. Cittadini, imprese e Comuni sono soli, alle prese con la conta e il ripristino dei danni. È vergognoso. La giunta regionale deve adempiere subito agli impegni assunti dal Consiglio e pretendere che anche il governo faccia la sua parte. I cittadini non possono essere lasciati soli''.