Solidarietà dal Comune di Milano a Narges Mohammadi, Nobel per la pace in carcere in Iran

Esprimere solidarietà alla Premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi, attivista iraniana detenuta nel carcere di massima sicurezza di Shahr-e Rey per le sue battaglie sui diritti civili, politici e sociali. Una richiesta in tal senso, contenuta in un ordine del giorno presentato da Alessandro Giungi (Pd) e firmato dai gruppi di maggioranza, è stata approvata lunedì dal consiglio comunale di Milano.

Nell'ordine del giorno si riprendono tutte le iniziative di Palazzo Marino in sostegno alla battaglia condotta dalla popolazione iraniana: la cittadinanza onoraria, a maggio 2019, all'avvocata Nasrin Sotoudeh, condannata a 33 anni e 143 frustate per avere difeso donne che si erano levate il velo (ora è agli arresti domiciliari per ragioni di salute); il videocollegamento, a febbraio 2023, con Nargess Eskandari-Grunberg, vice sindaca di Francoforte, originaria di Teheran e rifugiata in Germania; la fotografia di Mahsa Amini, il 19 settembre 2023, esposta a un anno dalla sua morte, dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non avere indossato correttamente il velo.

"Narges Mohammadi - si legge nell'ordine del giorno - secondo quanto ricorda Amnesty International, è detenuta in condizioni crudeli e disumane e il suo stato di salute è del tutto incompatibile con la carcerazione, considerando come il 16 febbraio 2022 sia stata trasferita in ospedale dove ha subito un intervento d'urgenza al cuore, per essere immediatamente riportata in carcere. Il regime di Teheran ha già annunciato che non le permetterà di uscire dal carcere per ritirare il premio Nobel".

"Abbiamo il dovere di tutelare la pace e i portatori di pace in virtù del nostro ruolo di città olimpica", ha detto Giungi in aula ricordando che Milano, con Cortina d'Ampezzo, organizzerà i prossimi giochi olimpici, quelli invernali del 2026, e anticipando che, in futuro, per Mohammadi verrà proposta anche la cittadinanza onoraria di Milano.