Sondaggio: chi voteresti oggi alle Elezioni regionali 2023?

Tra qualche mese sono in programma le elezioni regionali 2023 in Lombardia. A oggi, si sono candidati tre figure principali, che si contenderanno il Pirellone: il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra unito; l'ex assessore al Welfare e già sindaco di Milano, candidata con il Terzo Polo di Calenda e Renzi, Letizia Moratti; l'eurodeputato ed ex assessore a Milano Pierfrancesco Majorino, sostenuto dal Pd e dal centrosinistra.

