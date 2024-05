Inchiesta Toti, Sorte (Forza Italia) difende i fratelli Testa: "Non sono mafiosi"

Tocca anche la Lombardia la maxi inchiesta che ha sconvolto la politica ligure con l'arresto (ai domiciliari), tra gli altri, del presidente regionale Giovanni Toti. Tra gli indagati, i due gemelli Arturo e Maurizio Testa, 64 anni, residenti a Boltiere (Bergamo) e legati ad Alessandro Sorte, deputato e coordinatore di Forza Italia in Lombardia. L'accusa, per loro, è pesantissima: corruzione elettorale. Aggravata, per Arturo, al fine di agevolare l'attività di Cosa Nostra. In particolare il clan Cammarata del mandamento di Riesi. Per entrambi il gip ha stabilito, come misura cautelare, l'obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Arturo, imprenditore, ha fatto parte della segreteria di Sorte quand'era assessore regionale ai trasporti e fino ad ora era collaboratore del gruppo regionale di Forza Italia, al servizio del consigliere regionale bergamasco Jonathan Lobati. Il partito lo ha sollevato dall'incarico e ha sospeso entrambi. Il gemello Maurizio, dal suo canto, è stato a lungo consigliere e assessore a Boltiere.

"Li conosco, non sono boss mafiosi ma persone che, in provincia di Bergamo, sono stati consiglieri comunali, vicesindaco, consiglieri provinciali", ha commentato Alessandro Sorte intervistato da TeleLombardia: "Li conoscono tutti. Uno dei due è presidente di una comunità riesina, dei riesini nel mondo. Quando sono state fatte le liste (per le elezioni regionali liguri del 2020, n.d.r.) e mi si chiedeva se qualcuno poteva suggerire qualche candidato ho detto: guardate che qui a Bergamo c’è il presidente della comunità riesina (Arturo Testa) che sostiene che ci sono tanti riesini a Genova, addirittura lui dice che può prendere 400- 500 voti, proprio perché è in grado di andare a intercettare tutta una comunità dove durante l’anno si organizzano feste, si ritrovano in Sicilia, organizzano karaoke".

Voto di scambio

I voti sarebbero stati convogliati in cambio di posti di lavoro (dalle carte risultano in effetti cinque colloqui procurati, ma nessuna assunzione) e un cambio d'alloggio di una casa popolare. Sorte ha rivendicato come normale lavoro politico il fatto di avere suggerito di mettere in contatto alcuni candidati liguri con una persona che, da Bergamo, avrebbe potuto convincere qualche centinaio di persone a votare per loro: "È normale. Guarda caso non sono indagato perché le cose che ho detto, posso dirle ogni quarto d’ora, è il mio lavoro", ha continuato l'esponente lombardo di Forza Italia.

La presidente della commissione antimafia del consiglio regionale lombardo, Paola Pollini (Movimento 5 Stelle), martedì, commentando le prime notizie riguardanti l'inchiesta, aveva affermato che, con "tutte le cautele del caso, se le accuse dovessero essere confermate in sede processuale, saremmo di fronte a un vero tsunami che potrebbe lambire anche Regione Lombardia".