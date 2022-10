La regione vuole sospendere Area B

Sospendere i divieti di circolazione in Area B per i veicolo più inquinanti. È quello che ha chiesto il Pirellone al comune di Milano attraverso una mozione della Lega approvata dal consiglio regionale lombardo nel pomeriggio di martedì 18 ottobre (39 voti favorevoli e 9 contrari.) Il testo, inoltre, invita il governo ad attivarsi con l'Unione Europea per ottenere una deroga alle limitazioni dei veicoli nel periodo strettamente necessario a superare la crisi energetica senza incorrere in una procedura che potrebbe portare a una sanzione.

"La decisione unilaterale del sindaco di Milano Giuseppe Sala sull'area B - ha commentato il capogruppo della Lega in Consiglio Roberto Anelli, primo firmatario della mozione - rappresenta un colpo durissimo per il tessuto economico lombardo, in particolare per le imprese, artigiani, liberi professionisti". Secondo la Lega sono i lavoratori autonomi e gli artigiani i primi a soffrire per le norme anti-inquinamento volute dal comune. E chiedere loro di cambiare mezzo in un periodo con l'inflazione fori controllo e l'aumento dei prezzi "è un atto totalmente privo di buon senso", chiosano dalla Lega.

Il documento del carroccio contestualizza la richiesta al comune nel difficile periodo che sta attraversando l'Italia e l'Europa. I divieti di palazzo Marino, secondo quanto sostenuto dalla Lega, "obblieranno migliaia di persone, piccoli artigiani, commercianti, imprese e liberi professionisti già provati dalla difficile situazione economica e dal caro energia, ad effettuare nuovi investimenti al fine di poter conservare la propria attività".