Ramadan, studenti musulmani chiederanno al Politecnico di sospendere le lezioni

Sospendere le lezioni in università in occasione della fine del Ramadan e anche per la festa di Eid al-Adha, nel mese di giugno. L'idea è dell'associazione studenti musulmani del Politecnico di Milano, che sta decidendo se proporla ufficialmente, alla quale potrebbero aderire altre associazioni di studenti musulmani in varie parti d'Italia.

Ci sono già due precedenti. Uno riguarda proprio il mondo accademico: l'Università per stranieri di Perugia ha già deliberato la sospensione della didattica per il 10 aprile, giorno della fine del Ramadan, e tra l'altro si è dichiarata intenzionata a prendere lo stesso provvedimento per l'11 ottobre, giornata della festa ebraica di Yom Kippur. Il secondo precedente: una scuola di Pioltello, frequentata da molti alunni musulmani, ha deciso la stessa cosa, generando polemiche molto dure.

"Sospendere le lezioni per le festività musulmani per noi rappresenta un atto di rispetto e inclusione che riconosce e valorizza la diversità culturale e religiosa. Avere un giorno di vacanza ci permette di celebrare le nostre festività in modo adeguato, perché in ogni caso non andiamo a lezione e le classi rimangono vuote dato che ormai la componente musulmana è veramente grande anche negli atenei", spiega il direttivo dell'associazione.

"Promuovere la sospensione delle lezioni in queste occasioni non solo favorisce la coesione sociale, ma anche il rispetto reciproco e la comprensione interculturale, pilastri fondamentali di una società democratica e pluralista. Se riusciamo a fare questa richiesta all' Ateneo è anche perché incoraggiati dalla presenza di una comunità musulmana all'interno del Politecnico che ha il diritto di essere ascoltata e dall'ambiente inclusivo, aperto e cosmopolita della nostra università", si aggiunge.

Le reazioni

"Avevamo messo in guardia che sarebbe stato un precedente molto pericoloso, quello della scuola Iqbal Masih di Pioltello, e infatti così è stato". È il commento di Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, alla proposta dell'associazione del Politecnico. "L'imam Ali Abu Shwaima, presidente del centro islamico di Milano, si era permesso di bollare come medievali tutti coloro che dissentivano dalla resa culturale di Pioltello, auspicando una diffusione su tutto il territorio del blocco alle lezioni. Ci auguriamo che le sue parole non vengano prese alla lettera. Questo è il momento della verità: riuscirà l'Italia e in generale l'Europa a contrastare questi subdoli tentativi di cancellare le nostre tradizioni, simboli e radici?", conclude Sardone: "Non è annullando l'identità che si fa integrazione".