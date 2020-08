170 spazi destinati alle affissioni per il referendum

Sono stati individuati e assegnati i 170 spazi destinati alle affissioni di propaganda diretta per il Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli spazi - individuati in località omogenee per ogni singola zona di decentramento territoriale - sono stati assegnati ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega - Salvini Premier, +Europa) e ai Promotori dei Referendum, che ne hanno fatto richiesta. A ciascuno dei richiedenti è destinato uno spazio pari a 1 metro di base e 2 metri di altezza.

Per ogni posizione individuata, l’assegnazione avviene su un’unica linea orizzontale e con numerazione progressiva dalla sinistra verso la destra secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande presentate dagli aventi diritto.