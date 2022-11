Spese pazze in Regione Lombardia, prescrizione per Bossi jr e il capogruppo Lega in Senato

Sono andate in prescrizione, e quindi annullate dalla Cassazione, alcune condanne a ex consiglieri regionali lombardi, alcuni dei quali oggi "promossi" parlamentari, per il caso soprannominato "rimborsopoli", ovvero i rimborsi con soldi pubblici di spese ritenute personali all'epoca del mandato in consiglio regionale. Altre condanne sono state invece dichiarate definitive. Per altre ancora, invece, è stato dichiarato l'annullamento, ma con rinvio ad un nuovo processo d'appello.

In dettaglio, per alcun condannati in appello, il reato è stato riqualificato da peculato a indebita percezione di erogazioni pubbliche, e di conseguenza sono state annullate le condanne in appello per avvenuta prescrizione. Il nome attualmente più in vista è quello dell'attuale capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, condannato in appello a un anno e otto mesi. C'è poi Angelo Ciocca, parlamentare europeo, condannato in appello a un anno e mezzo. E ancora, il figlio di Umberto Bossi, Renzo, condannato in appello a due anni e mezzo. Ma ci sono anche Fabrizio Cecchetti, segretario della Camera, ed ex consiglieri e assessori regionali di vari partiti, tra cui Monica Rizzi, Massimo Guarischi, Angelo Giammario e Carlo Saffioti.

Per Chiara Cremonesi, che in consiglio regionale era stata capogruppo di Sinistra ecologia libertà, la Cassazione ha decretato l'annullamento della sentenza d'appello ma con rinvio ad un nuovo giudizio. Le condanne in appello erano state all'incirca 40, per spese di circa 3 milioni di euro dal 2008 al 2012.

Tra le spese contestate, ingenti quelle di Renzo Bossi (quasi 58mila euro), che avrebbe acquistato anche Redbull e sigarette con i soldi della Regione. Altri politici avevano messo nel conto perfino un barattolo di Nutella, la quota annuale dell'Ordine dei giornalisti, proiettili per fucili da caccia e libri, tra cui una copia di "Mignottocrazia" acquistata da Nicole Minetti (che ha patteggiato una condanna).