La petizione dei genitori di Milano: "Via i seggi elettorali dalle scuole di Milano"

Spostare i seggi elettorali dalle scuole in altri luoghi della città, come la Fabbrica del Vapore, il Palazzo delle Scintille e i padiglioni della Fiera di Milano City: tutti luoghi già utilizzati durante l'emergenza covid. È la proposta lanciata da un gruppo di genitori attraverso il sito di petizioni del comune di Milano.

"Siamo nel 2023 eppure le scuole devono continuare a chiudere più giorni in concomitanza delle elezioni - si legge nel testo della petizione -. È inaccettabile che si continui a scaricare tutto il peso sulle famiglie e gli studenti , che devono farsi sempre carico delle mancanze del comune e dello Stato.

Secondo i genitori i seggi elettorali presenti nelle scuole primarie milanesi devono essere trasferiti "in sedi più opportune, in modo da evitare di stravolgere le abitudini di migliaia di bambini e famiglie, nonché evitare di interrompere la continuità di formazione degli studenti".

Per il momento la proposta ha raccolto circa 400 firme e per ottenere una risposta da parte di Palazzo Marino bisogna arrivare a quota mille. Per il momento, comunque, è difficile che la proposta venga accolta dal comune di Milano per le prossime elezioni regionali in programma nel weekend del 12-13 febbraio.