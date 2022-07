La squadra di calcio femminile con le assessore, presidenti di municipi e consigliere di Milano

Il comune di Milano ha una squadra di calcio femminile. Il sindaco Beppe Sala ha ricevuto le calciatrici (che conosce già molto bene) a Palazzo Marino per fare loro gli auguri in vista del torneo che si svolgerà al centro sportivo Masseroni, al Monte Stella, domenica 3 luglio. Non sarà comunque l'esordio, perché in realtà la compagine ha già debuttato nel mese di aprile e partecipato anche ad alcuni eventi calcistici, come un torneo a San Siro a maggio, peraltro vinto.

Il team è composto da amministratrici di Palazzo Marino e dei vari municipi milanesi. Una squadra dal forte valore simbolico di promozione del calcio femminile, che tra l'altro il primo luglio diventa professionistico in Italia. A comporre la 'rosa' l'assessora allo sport Martina Riva, le presidenti di municipio 8 e 9 Giulia Pelucchi e Anita Pirovano, consigliere comunali (Francesca Cucchiara e Giulia Pastorella) e dei vari municipi milanesi. Per ora circa 15 calciatrici-politiche, ma naturalmente la porta è aperta.

La divisa sociale, ovviamente, è bianco-rossa, come i colori comunali. E lo stemma di Milano campeggia sulla maglietta. Obiettivo, contribuire a promuovere il calcio femminile e a combattere gli stereotipi ancora esistenti.