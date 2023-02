Da Gherardo Colombo a Cecilia Strada e Nico Acampora: ecco la squadra di Majorino

Da Gherardo Colombo a Cecilia Strada e Nico Acampora. Questi i nomi prestigiosi che il candidato alla presidenza della Lombardia del centro sinistra Pierfrancesco Majorino ha detto di volere nella sua squadra per governare la Lombardia.

"Parliamo dei nomi della squadra di governo, abbiamo alcune belle idee - ha affermato Majorino -. Mi piacerebbe avere al mio fianco, per il futuro del governo di Regione Lombardia, donne e uomini di grande valore. Una parte di loro saranno i candidati eletti in consiglio regionale con le liste che compongono la nostra alleanza. In altri casi ci avvarremo di figure esterne, indipendenti. Una su tutte è quella di Gherardo Colombo, un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni (...), che darà il proprio supporto sui temi della cultura della legalità e della trasparenza".

"Voglio ricordare anche la possibilità di avere con noi Nico Acampora il fondatore di PizzAut, esperienza straordinaria di promozione delle persone con disabilità - ha proseguito l'europarlamentare -. (...) Noi dovremo essere sempre al fianco di coloro che costruiscono buone pratiche e azioni concretamente utili su questi terreni. Per questo, se vinciamo, Nico sarà con noi".

Tra i nomi fatti dal candidato alla presidenza della Lombardia anche quello di Cecilia Strada. "Una figura - ha detto - che da tempo si occupa di promuovere i diritti umani nel mondo. Voglio che la Lombardia rimanga aperta alla promozione di un mondo più giusto, per il quale persone come lei si battono". E ancora, con Majorino anche l'ex vicesindaca Francesca Balzani, "ci aiuterà - il commento dell'europarlamentare - a far sì che possa crescere l'apporto di risorse e investimenti internazionali per lo sviluppo della nostra Regione".