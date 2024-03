San Siro, Sala incontrerà Webuild, Milan e Inter: "Storia infinita, bisogna uscirne"

Lo stadio di San Siro? "Credo che anche per i milanesi questa sia una storia un po' infinita, e bisogna uscirne". Così Beppe Sala, lunedì 4 marzo, parlando ai giornalisti a margine di un evento in Università Bocconi per i 40 anni di 'Affari&Finanza'. Il sindaco di Milano ha poi annunciato che, durante la settimana, intende incontrare di nuovi Webuild e il management di Milan e Inter per fare ancora il punto della situazione.

Webuild si è impegnata a fornire in 3 mesi uno studio di fattibilità sulla ristrutturazione dello stadio che permetta di disputare le partite durante i lavori. Anche se lo studio non è ancora pronto, i vertici di Webuild hanno già fatto sapere che, con ogni probabilità, verrà proposta la soluzione di concentrare i lavori soprattutto durante l'estate, al massimo spostando una o due partite di campionato.

Negli scorsi giorni, alcune dichiarazioni di Sala avevano fatto intendere che, mentre da parte dell'Inter ci sarebbe una certa disponibilità a parlare della ristrutturazione, da parte del Milan si starebbe continuando a ritenere lo stadio altrove (a San Donato, per l'esattezza) una priorità. Sala aveva chiesto al club rossonero di scrivere "su carta intestata" una eventuale decisione in tal senso. Ora l'annuncio dell'incontro con entrambi i club.

Infine, Sala ha ribadito il problema per i conti pubblici. Se le due squadre dovessero dirottare il rispettivo sguardo altrove, "non posso rimanere con San Siro così, devo cercare una soluzione, una vendita per il futuro, altrimenti depaupero il patrimonio immobiliare".