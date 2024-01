San Siro, referendari all'attacco dopo il blocco dei quesiti

Il Comune di Milano annulli la delibera (del 5 novembre 2021) con cui aveva rinnovato l'interesse pubblico sulla realizzazione di un nuovo stadio in zona San Siro. Lo chiede il comitato per il referendum sullo stadio, alla luce del parere dei garanti del Comune di Milano sull'inammissibilità del referendum stesso.

Questo perché i garanti, almeno per quanto riguarda il referendum abrogativo della delibera, hanno spiegato che quella decisione era, nel frattempo, superata nei fatti, visto che in un secondo tempo erano intervenute sostanziali modifiche al progetto. I referendari sottolineano che, nel parere dei garanti, vi sarebbe "incompetenza o malafede". E criticano negativamente anche la decisione di non ammettere l'altro referendum, quello che conteneva una serie di proposte sull'area stadio e sullo stesso Meazza. Per i garanti, questo secondo quesito sarebbe superato dal fatto che la Sovrintendenza si è detta pronta ad apporre il vincolo culturale sul Meazza dal 2025.

Un vincolo, però, "non ancora apposto allo stadio Meazza e contro cui la stessa amministrazione sta ricorrendo presso il Tar". Tradotto in altre parole, si rischia che alla fine il vincolo non arrivi, ma allora decadrebbe il motivo della bocciatura da parte dei garanti. I referendari, in una nota, chiedono quindi che Palazzo Marino si esprima sul superamento della delibera d'interesse pubblico, prima di fare nuovamente ricorso.