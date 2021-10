Elezioni Milano: Milan e Inter hanno già chiamato Sala per lo stadio

Nemmeno ventiquattr'ore dopo la vittoria travolgente di Beppe Sala al primo turno delle elezioni comunali, si riaccende il dibattito sullo stadio di San Siro. Una domanda in sala stampa a Palazzo Marino, martedì mattina, fa dire al sindaco riconfermato che "i rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già chiamato, li incontrerò senz'altro".

La questione relativa al nuovo impianto è stata accantonata negli ultimi mesi proprio perché ci si avvicinava alle elezioni. "Non è che ho fermato i lavori perché avevo ripensamenti", ha specificato Sala: "E' un tema talmente delicato che va affrontato con il nuovo consiglio comunale". Il sindaco, dunque, appena dopo la rielezione 'apre' nuovamente alla possibilità di costruire un impianto nuovo, lungo via Tesio, che si sostituisca all'attuale Meazza. Anche se, ancora una volta, Sala non ha detto apertamente di essere favorevole alla soluzione del nuovo impianto.

Chi da sempre è sul fronte della ristrutturazione del Meazza è Carlo Monguzzi, tornato ai Verdi dopo dieci anni nel Pd e rieletto in consiglio comunale. "Ristrutturare quello esistente ed evitare qualsiasi aumento di superficie commerciale e residenziale", è il 'mantra' che Monguzzi ripete dopo le elezioni. E, riguardo ai favorevoli e contrari, aggiunge di avere visto "tantissimi, in questi mesi, cambiare opinione" e passare dall'accoglimento della richiesta di Milan e Inter del nuovo impianto alla contrarietà.

Geografia di Palazzo Marino sul nuovo stadio

Ma come sarà, dal punto di vista dello stadio, il nuovo consiglio comunale? L'aula di Palazzo Marino 'perde' di fatto alcuni esponenti nettamente contrari all'abbattimento di San Siro e alla costruzione del nuovo impianto: in aula non ci saranno più né gli esponenti del Movimento 5 Stelle (erano in tre, anche se due hanno poi lasciato il gruppo pentastellato) né quelli della sinistra radicale (prima c'era Basilio Rizzo) né quelli della sinistra alleata col Pd, a queste elezioni rappresentata da Milano Unita che, però, non ha eletto nessun consigliere, anche se Enrico Fedrighini torna in consiglio con la lista Sala (ed è contrario al nuovo stadio).

In compenso, entrano tre consiglieri dei Verdi (uno di questi è appunto Monguzzi), e saranno tutti schierati contro il nuovo impianto. Nel centrodestra, poi, il 'primatista' di Foza Italia Marco Bestetti ha sempre detto di voler conservare il Meazza, ma nel suo schieramento è sostanzialmente isolato. Nel Pd, infine, rieletti alcuni consiglieri contrari al nuovo impianto, tra cui Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi.