Il caso della statua che allatta: "Troveremo una collocazione degna"

"Lavoreremo al meglio, anche con la famiglia, per una collocazione degna di quest'opera". Lo ha assicurato lunedì l'assessore alla Cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi, intervenendo in consiglio comunale a proposito della statua di Vera Omodeo "Dal latte materno veniamo" di cui la commissione tecnica del Comune ha bocciato la collocazione in piazza Eleonora Duse perché - a detta di chi ha deciso - non rappresenta valori condivisibili da tutti.

La commissione, costituita nel 2015 dalla giunta Pisapia, "ha valore consuntivo, non esecutivo", ha chiarito Sacchi, intendendo che nessuno si sostituisce alla giunta nelle decisioni e ribadendo che "con quella valutazione non sono in nessun modo d'accordo". La proposta della consigliera del Pd Angelica Vasile di aumentare il numero di statue femminili in città "mi vede molto d'accordo: dovremo trovare una sostenibilità ma nel merito della proposta sono assolutamente d'accordo. Io voglio chiudere il mio mandato di assessore aumentando le opere di donne, vorrei che Milano si facesse bandiera di questo tema".

Domenica il sindaco Giuseppe Sala ha proposto di posizionare la statua della discordia alla clinica Mangiagalli, nota per il suo reparto maternità, o nei giardini lì attorno. Una proposta che però non vede d'accordo alcune consigliere comunali della maggioranza Pd come Diana De Marchi e Alice Arienta che hanno evidenziato in aula come quella non sarebbe una collocazione giusta, anche considerando che alla Mangiagalli "ci vanno anche le donne che non vogliono avere figli e che fanno interruzione di gravidanza".

Nelle scorse ore, dopo le polemiche per il no della commissione di palazzo Marino, anche regione Lombardia si è proposta di ospitare la statua. "In attesa di capire modi e tempi, su un eventuale posizionamento della statua alla Mangiagalli di Milano, rinnovo la disponibilità, da parte della Regione Lombardia, di ospitare l'opera della scultrice Vera Omodeo nei nostri spazi in occasione della 'Design Week'. Infatti, la prossima settimana, durante il 'Fuorisalone', Regione Lombardia organizzerà una serie di eventi che intersecheranno tra loro design, arte, cultura e sostenibilità ambientale, le parole dell'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.