Statua con mamma che allatta, Sala: "Mettiamola vicino alla Mangiagalli"

Collocare la statua della maternità di Vera Omodeo, scultrice recentemente scomparsa, presso la clinica Mangiagalli. Lo ha scritto su Facebook Beppe Sala, sindaco di Milano, tornando sulla questione della statua che ha fatto molto discutere per il "no" di una commissione tecnica comunale alla collocazione in uno spazio pubblico.

"Stavo ripensando alle polemiche", ha scritto Sala domenica pomeriggio su Facebook, "e mentre ci pensavo mi ha scritto Enrico Mentana, milanese vero, proponendomi di collocarla alla Mangiagalli, dove lui è nato, come tanti altri milanesi. Mi sembra una bella idea, magari collocandola nei giardini che circondano l'ospedale".

I tecnici della commissione (architetti del Comune di Milano, un architetto membro della commissione per il paesaggio e una persona nominata dalla Sovrintendenza) avevano negato il permesso a collocare in piazza Duse, come richiesto dai familiari di Vera Omodeo, la scultura raffigurante una madre che allatta il figlio, scrivendo che richiama "valori rispettabili ma non universalmente condivisibili". Una presa di posizione che aveva provocato molte polemiche e anche la contrarietà dello stesso sindaco, che aveva chiesto alla commissione di ripensarci.

Secondo la commissione, sarebbe meglio collocare la statua in uno spazio privato, come un ospedale o un istituto religioso. La famiglia, che si era detta aperta a luoghi diversi da piazza Duse, non intendeva discostarsi dall'indicazione di uno spazio pubblico. Nella polemica, tra gli altri, si era inserito anche il sindaco di Cinisello Balsamo, il leghista Giacomo Ghilardi, che si era offerto di 'ospitare' la statua nel suo territorio.

Gesto simbolico

Collocare la statua nei giardini vicino alla Mangiagalli "sarebbe - scrive Sala - un gesto simbolico, proprio in questo momento storico in cui la denatalità è uno dei problemi principali del nostro Paese. E sarebbe anche un omaggio ai sacrifici, non riconosciuti a dovere, che milioni di donne affrontano ogni giorno per crescerci. E questo sì che è un valore universale. Chiederò quindi alla commissione di esaminare la mia proposta".