La proposta di una statua femminile in tutti i municipi di Milano

Almeno una statua femminile in ciascun municipio di Milano. È la proposta presentata da Angelica Vasile, consigliera comunale del Partito democratico, in un ordine del giorno depositato in consiglio comunale. Attualmente a Milano soltanto 3 statue sono dedicate alle donne, mentre 124 sono quelle dedicate agli uomini. Inoltre solo 2 statue sono state eseguite da artiste donne.

L'idea è di chiedere, attraverso un concorso, agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di presentare progetti e proposte. Il Comune di Milano premierebbe le migliori e si impegnerebbe a realizzarle e a esporle in uno spazio pubblico, coinvolgendo artiste donne attraverso una 'call'. L'ordine del giorno propone anche di attivare misure per reperire fondi privati, in modo da sostenere economicamente la realizzazione delle opere. E, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, in cui Milano figura tra le due città organizzatrici insieme a Cortina d'Ampezzo, si chiede che almeno un'opera sia dedicata a una donna distintasi nello sport.

La prima statua dedicata a una donna è stata collocata in piazza Belgioioso, vicino a piazza Meda, e ritrae Cristina Trivulzio Belgioioso. Poi è stata la volta della statua dedicata a Margherita Hack in largo Richini, vicino alla Statale.