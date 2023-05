In Stazione Centrale serve più sicurezza, ha detto Sala

Garantire più sicurezza nell'area della Stazione Centrale di Milano. È quello che ha chiesto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. In Stazione Centrale "sono stati fatti molti controlli e se si considerano i dati di quanti sono stati controllati, arrestati, rimpatriati e quante sanzioni comminate, la situazione è positiva però poi succedono ancora fatti del genere e credo si debba passare da controlli ad hoc a un maggior presidio", ha detto il sindaco parlando con i giornalisti a margine della presentazione della mostra fotografica "Disagio dentro" in Sala Alessi a Palazzo Marino nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio. "Non vogliamo parlare di militarizzazione ma un presidio superiore per Stazione Centrale è assolutamente necessario", ha proseguito.

Il fatto a cui fa riferimento Sala è quello avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 27 aprile, quando una donna di 36 anni è stata stuprata da un 26enne marocchino, poi arrestato dalla polizia. Non è la prima volta che Sala interviene sulla questione, nei gironi scorsi aveva detto che servirebbero centinaia di poliziotti in più per le strade di Milano. Nei prossimi giorni, e più precisamente mercoledì 10 maggio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà a Milano per fare un punto sulla sicurezza nell'area dello scalo di Milano.

Non solo. Entro l'inizio dell'estate 400 vigilantes entreranno in servizio sui treni della Lombardia, come annunciato dal governatore Attilio Fontana. "Governo e regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili - ha spiegato il presidente della regione -. Adesso è il momento di portare i vigilantes anche nei treni delle Ferrovie Nord e su questo stiamo lavorando con il ministro Piantedosi".