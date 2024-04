Il Comune di Milano sospende gli 'stipendi' per presidenti e assessori di Municipio

Stop (temporaneo) alle indennità per i presidenti e gli assessori dei 9 municipi milanesi, che ora percepiscono rispettivamente circa 3mila e circa 1.400 euro netti. 36 amministratori, per un mese o forse due, si vedono sospese le indennità di servizio, in attesa che il ministero dell'Interno emani una norma attuativa che definisca criteri e modalità con cui i Comuni oltre i 300mila abitanti riconoscano una forma accentuata di decentramento senza superare il tetto di spesa previsto dal Testo unico degli enti locali.

Il 'pasticcio' nasce dalla legge, appena approvata, sulle elezioni del 2024, che dispone che le indennità, per i Comuni che scelgono (come hanno fatto Milano e tanti altri capoluoghi di città metropolitana) una forma accentuata di decentramento, non debbano superare quelle previste per i presidenti e i consiglieri di circoscrizione, erogate sotto forma di gettoni di presenza.

Diminuendo le circoscrizioni (dalle vecchie 20 zone agli attuali 9 municipi), Palazzo Marino ritiene di avere già applicato un risparmio economico e, dunque, di poter erogare indennità (più alte) a presidenti, assessori e consiglieri municipali, ma la nuova norma parla chiaro: bisogna aspettare i decreti ministeriali per capire quanto erogare in futuro alle cariche politiche "iper locali". Il Comune di Milano si è quindi trovato costretto a sospendere l'erogazione delle indennità a 36 amministratori, alcuni dei quali si trovano in difficoltà perché, per poter meglio esercitare il loro ruolo, hanno lasciato l'attività professionale.