Covid, Strada (Civici europeisti): "Fare un Tampone Day per le province lombarde più colpite"

“Milano da tre giorni è passata a zona arancione: negozi aperti, shopping natalizio e riunioni di famiglia in vista a breve per festeggiare il Natale. Ma nonostante le mille avvertenze e cautele recitate come un mantra da medici e scienziati, ci sono già segnali chiari e preoccupanti del rischio di un diffuso effetto ‘tana liberi tutti’, con la possibilità di innescare una terza ondata pandemica in concomitanza con il periodo natalizio".

Lo scrive in una nota delle scorse ore sottolinea Elisabetta Strada (consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti), sulle riaperture nonostante l'allarme della pandemia di covid-19.

"Proprio per questo oggi - aggiunge la Consigliera civica -, abbiamo presentato una mozione urgente proponendo l’effettuazione a Milano, Varese e Monza - tra i Comuni italiani più colpiti dal Coronavirus nella seconda pandemia -, di un ‘T-Day’, un Tampone Day prima di Natale, che deve vedere la collaborazione di Comune e Regione per effettuare uno screening dei moltissimi casi asintomatici e favorire il controllo generale dei contagi, a maggior ragione dopo che è ‘saltato’ il contact tracing tramite Immuni e ora che le persone hanno maggiori occasioni di incontro".

"C’è il precedente virtuoso effettuato di recente con successo in Alto Adige (che ha individuato 3.000 asintomatici subito messi in quarantena che, se non rintracciati, avrebbero determinato un potenziale di 95.000 contagi nel giro di pochi giorni) e anche l’Austria lo effettuerà alla fine di questa settimana. Bloccare gli asintomatici è fondamentale per bloccare l'epidemia. I tamponi ci sono. Mi auguro vivamente - conclude Strada - che oggi l’aula accetti di discutere stasera stessa la nostra mozione".